（写真：Fast&Slow）透子さん（仮名・59歳）には、以前から聞きたくても聞けなかったことがありました。それは、お母様の自死。そして、娘さんの不登校をどんな思いで乗り越えられたのか？ということです。今回、思い切って尋ねてみると、「我が家ではもう、不登校はすっかり過去の話になりました。母のことも、いずれ人に話せるようになる……と思っていたんですよね」と、昔を思い出すようにインタビューに応じてくれました