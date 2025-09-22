白内障手術は誰でも安全に受けられるものというイメージを持たれがちですが、実際には進行度によってリスクが変わってきます。さらに、白内障を放置することで転倒などの生活リスクや、ほかの目の病気の発見が遅れるケースも少なくありません。白内障手術のリスクと、放置によって隠れてしまう病気について、和田先生に伺いました。 監修医師：和田 佳一郎（和田眼科） 奈良県立医科大学卒業。2005年、兵庫県西