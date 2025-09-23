上新電機は9月19日に、積水ハウスの男性育休を考えるプロジェクト「IKUKYU.PJT」に賛同することを発表した。なお、今回の上新電機の賛同によって、同プロジェクトへの賛同企業は計174社となっている。●2024年度のイクメン休暇の取得率は98.5上新電機グループにおける2024年度の「イクメン休暇」（28日間の育児目的有給休暇制度。産後1年以内の全日数取得が義務付けられている）取得率は98.5％に達しており、81名が平均18日間