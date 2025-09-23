2025年のバロンドール授賞式が22日に行われ、女子部門のバロンドールにバルセロナ・フェメニ（バルセロナ女子チーム）に所属するスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティ（27）が選出された。ボンマティは昨シーズン、58試合に出場して20得点16アシストを記録。バルセロナの国内3冠に貢献し、3年連続3度目の受賞を果たした。なお、ボンマティ以前には、同じくバルセロナのスペイン代表MFアレクシア・プテリャスが2年連続で受賞