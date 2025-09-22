Image: カンミ堂 デンタルフロスしてますか〜。初めてデンタルフロスをしたとき、いままでの歯磨きはなんだったんだ…と思うほどの歯垢が取れて、ショックを受けつつ感動すらもおぼえました。虫歯や歯周病の予防には、日頃からデンタルフロスの使用が欠かせません。ありそうでなかった「ペン型フロス」 Image: カンミ堂