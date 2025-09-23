― ダウは66ドル高と3日連続の最高値更新、アップル とエヌビディア が急伸しハイテク株を中心に買い優勢 ― ＮＹダウ 46381.54 ( +66.27 ) Ｓ＆Ｐ500 6693.75 ( +29.39 ) ＮＡＳＤＡＱ 22788.98 ( +157.50 ) 米10年債利回り4.150 ( +0.023 ) ＮＹ(WTI)原油 62.64 ( -0.04 ) ＮＹ金 3775.1 ( +69.3 ) ＶＩＸ指数16.10 ( +0.65 )