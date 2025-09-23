中国のSNS・小紅書（RED）に19日、「東京で日本人の女の子からお守りをもらった」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者の女性によると、東京での最終日、池袋から成田空港行きのバスに乗ろうと思ったものの乗り方が分からず、仕方なく日暮里まで移動してスカイライナーに乗ることにした。しかし、スカイライナーの切符の現金での購入方法が分からず悪戦苦闘。結局、近くにいた「日本人のお姉さん」に声を掛け、翻訳アプリ