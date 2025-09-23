歌舞伎役者の片岡愛之助（53）が23日までに自身のブログを更新。人気スポーツ選手が自身の歌舞伎を観劇したと報告した。2日に京都南座で開幕した新作歌舞伎「流白浪燦星」で “ルパン三世”に扮（ふん）している自身。「昨日は高橋塁選手が観に来て下さいました！！！！」とバレーボールSVリーグのサントリー所属の高橋塁と、出演者の歌舞伎俳優・尾上右近と3ショット。「とてもnice guyな感じが溢れて出ておられました」