21日のレッドソックス戦でハイタッチを交わすレイズの選手たち＝タンパ（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）米大リーグのレイズが、開発業者のパトリック・ザルプスキ氏率いるグループに売却されることが各球団のオーナーによって全会一致で承認された。22日、AP通信が伝えた。レイズは今年6月に売却について交渉に入ったと発表。7月には約17億ドル（当時約2499億円）で、ザルプスキ氏のグループへ売却することで基本合意し