阪神の佐藤輝は前日22日のヤクルト戦で、元同僚の青柳から先制の39号ソロ。セ、パを通じて、これに次ぐのはレイエス（日）の32本塁打となっており、両リーグ最速でのシーズン40号到達の期待がかかる。阪神の打者が両リーグ40号一番乗りを果たすと、74、75年の田淵幸一、79年の掛布雅之、85年のバースに次ぎ40年ぶり4人目（5度目）。日本人では、掛布以来46年ぶり3人目（4度目）の記録になる。きょう23日に対戦する相手先発の