◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）敗戦後の阪神監督・藤川球児は「悔しさと情けなさが糧となる」と言った。3連敗で、リーグ優勝を決めてからは5勝7敗である。目の前の勝敗は無関係とはいえ、悔しいのである。野球に関する作品も多い作家・重松清は＜「必死」と「悔しい」は、根っこのところでつながっている＞と『ウイニングボール』（文春文庫）で書いている。阪神は懸命に戦って敗れたのだ。だから