３チームとも実力差は紙一重涙あり、笑顔あり……氷上の女神が最後に微笑んだのは挑戦者だった。9月11〜14日の４日間、北海道稚内市内で『カーリング女子日本代表決定戦』が開催された。本大会は、’26年に開催予定のミラノ・コルティナダンペッツォオリンピックの世界最終予選に出場する日本代表を決める重要な一戦。五輪２大会連続メダル獲得の王者『ロコ・ソラーレ』、ロコ・ソラーレの長年のライバルである『フォルティウス』