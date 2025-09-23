19日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人の戦いぶりについて言及した。巨人は20日に2年連続CS進出を決めたが、リーグ優勝した阪神に大きくゲーム差を引き離され、現在67勝67敗3分の3位。江本氏は「先発ローテーションのピッチャーももう一つ足りない。打線も足りない。投打のバランスがずっと悪かったんですよね。その中でやりくりでやってきたんですけどね」と指