朝ドラ『あんぱん』には、実在した人物をモデルとした登場人物が数多く登場します。作曲家・いせたくや（演：大森元貴さん）もその一人です。いせたくやのモデルとなったのは、昭和に実在したいずみたくです。いずみたくは演劇や音楽に親しみ、作曲家を天職として活動していきます。いせたくや（演：大森元貴さん）。いずみたくをモデルとしている。※合わせて読みたい記事：朝ドラ「あんぱん」消息は現在も不明…浜辺ヒラメ（浜野