新日本プロレスに入団した２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンが２３日、ゲスト出演ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。ウルフは「ＴＩＭＥマーケティング部」のコーナーに出演。１０月５日からＴＢＳラジオで「僕のラジオが始まるということで」と発表した放送時間を日曜日の午前７時と告知。さらにタイトルを「目覚めのウルフ」に決まったことを発表した