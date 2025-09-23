インテル・マイアミのリオネル・メッシがDCユナイテッド戦で2ゴール1アシストの活躍をみせ、チームの勝利に大きく貢献した。試合は35分にメッシが浮き玉のスルーパスをタデオ・アジェンデへ送り、先制点をアシスト。すると54分にはドリブルで圧巻のプレイを披露する。メッシは右からボックスを目指してドリブルを開始すると、背後や右から相手の強いプレッシャーを受けつつも巧みにキープし、最後はボックス内に進入してDFに囲まれ