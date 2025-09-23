これまで新人の発掘をスカウトの“目利き”に頼ってきた野球界。だがソフトバンクホークスは、スカウトの長年の勘ではなく、データによる客観性を重要視している。編成育成本部長兼、スカウト部長の永井智浩が、甲子園出場経験すらない無名の選手であった村上泰斗をドラフト1位に指名した理由を明かしてくれた。※本稿は、喜瀬雅則『ソフトバンクホークス4軍制プロジェクトの正体 新世代の育成法と組織づくり』（光文社）の一部を