【ニューヨーク共同】米大リーグは22日、各地で行われ、大谷のドジャース、鈴木のカブス、吉田のレッドソックスは試合がなかった。23日（日本時間24日）は大谷が敵地でのダイヤモンドバックス戦で先発登板する。