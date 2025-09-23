バロンドールを初受賞し、喜ぶパリ・サンジェルマンのデンベレ＝22日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】サッカー専門誌フランス・フットボールが選定する2024〜25年シーズンの最優秀選手「バロンドール」の表彰式が22日、パリで行われ、28歳のフランス代表FWデンベレ（パリ・サンジェルマン）が初受賞した。クラブ初の欧州チャンピオンズリーグ優勝に貢献し、フランス1部リーグ、フランス・カップと合わせた3冠獲得の原動力と