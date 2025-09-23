アメリカで保守系の政治活動家が銃殺された事件をめぐり、番組司会者の発言が問題視され放送が中止されていた番組について、ABCテレビの親会社であるディズニーは放送を再開すると発表しました。アメリカメディアによりますと、ABCテレビの親会社であるウォルト・ディズニー・カンパニーは22日、今月17日に放送を無期限に中止するとしていたジミー・キンメル氏のトーク番組について、23日から放送を再開すると発表しました。声明で