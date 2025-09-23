＜天気＞23日（火）は、北日本と東日本は秋の高気圧に覆われます。北海道〜北陸は秋晴れになるでしょう。関東や東海は時折雲が出ますが、晴れてにわか雨もなさそうです。行楽日和になるでしょう。いっぽう、西日本は雲が広がります。中国・四国や九州は雨が降り、高知や宮崎など太平洋側では雨が強まるところがあるでしょう。道路の冠水などにお気をつけください。大阪など近畿も夜は雨になるでしょう。＜予想最高気温＞22日（月）