浙江省杭州市では初めて、中国国内では10店舗目となるガンダム基地フラッグシップショップが西湖の湖畔にオープンした。中国新聞網が伝えた。高さ4メートルのガンダム立像2体も登場し、市民や観光客が足を止めて写真撮影を楽しんでいた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）