23日朝早く秋田県大館市で散歩中の80代の女性がクマに襲われました。女性は顔をひっかかれていて病院に運ばれています。現場は大館市川口の鳴滝バス停付近です。警察と消防によりますとクマに襲われたのは80代の女性で、午前6時過ぎ、家族を通じて「散歩していたところクマに襲われ、顔の右側をひっかかれた」と消防に通報がありました。女性はクマに襲われた後、自力で自宅に戻っていて、会話も可能ということですが、右のこめか