ディズニーの人気キャラクター“ベイマックス”をモチーフにしたプライズが、9月26日（金）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定で順次展開される。【写真】ほんのり染まったほっぺがキュート！もちもちの「クッション」■人気のベイマックスグッズが登場今回投入されるプライズは、かわいくて癒やされるベイマックスを再現した「ベイマックス でっかちマスコット」と「ベイマ