新しい品種ってどうやってつくる？ 品種改良のしくみ 理想の米は地道な努力から 全国各地でつくられている新しい品種の米。コシヒカリの子孫、特定の地域のブランド米、あるいは気候変動に対応した新品種など、私たちの食卓にはさまざまな米が登場しています。では、こうした品種はどのようにして生まれているのでしょうか。 品種改良の出発点は、異なる性質を持った稲の交配です。たとえば、味がよい品種と病気に強い品種をか