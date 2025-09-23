今や写真撮影の主役はスマホである。だが、元々はフィルムカメラの時代があり、その後、徐々にデジカメに移行していくという流れであった。ご記憶の方もいらっしゃると思うが、2000年11月、J-PHONE（現ソフトバンク）が、写真撮影機能のついたシャープの携帯電話「J-SH04」を販売。撮った写真をすぐにメールで送れるという画期的なアイデアが大人気となり、この一連の動作、またはその写真が「写メール」と呼ばれるようになり、