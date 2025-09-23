きょう23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜後7：00）は、「ヤマタくん」を1年ぶりに再訪する。【オモウマ写真】総重量1.6キロの穴子天丼（1980円）千葉県銚子市にある、新鮮なマグロが安くボリューミーにいただける海鮮食堂「ヤマタくん」。漁港から直送された生本マグロの中トロや大トロなどネタ6種、ごはんおかわり自由の「刺身定食」（1650円）をはじめ、総重量1.6キ