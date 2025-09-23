6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、4thミニアルバム「play hard」を10月13日にリリースし、カムバックすることを発表した。【動画】さわやかなイメージを一新！ヒップポップもこなすSEVENTEENの弟分・TWS所属レーベル・PLEDIS Entertainmentは22日午前0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに4thミニアルバム「play hard」の先行公開曲「Head Shoulders Knees Toes」のミュージックビデオティーザーを掲載し、同日午後6