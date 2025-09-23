今回は、「嘘の中絶費用」でタワマン生活をする女の末路について、エピソードを紹介します。不倫の慰謝料請求を無視していたら…「同窓会で高校時代の元カレ（既婚）に再会し、不倫関係になりました。でも、実は私は元カレに恋愛感情なんてなく、『妊娠した』と嘘をつき、中絶費用をもらおうと思ったんです。これまでも同様の手口で何人もの男性からお金をもらってきましたから。そのおかげで、私は無職ですが港区のタワマンに住み