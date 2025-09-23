アメリカの株式市場で22日、主要な株価指数がいずれも3営業日連続で過去最高値を更新しました。22日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は4万6381ドル54セントで取引を終え、3営業日連続で過去最高値を更新しました。また、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数も過去最高値を更新し、6693.75で取引を終えました。さらに、ハイテク株が中心のナスダック総合指数も2万2788.98で取引を終え、こちらも過去最高値を更新しま