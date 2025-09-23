児童相談の増加や一時保護の需要の高まりなどに対応するため、札幌市は市内で2か所目となる児童相談所をきのう開設しました。白石区に設けられたのは「札幌市東部児童相談所」です。開所式では市の職員などが出席して完成を祝いました。これまで1か所の児童相談所で10区全域を管轄していましたが、新たな児童相談所は白石区、厚別区、豊平区、清田区の4つの区を受け持ちます。職員120人体制で相談などをうけるほか、定員36人の一時