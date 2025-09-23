23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の4万5490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 46677.90円ボリンジャーバンド3σ 45614.33円ボリンジャーバンド2σ 45493.66円22日日経平均株価現物終値 45490.00円23日夜間取引終値 45074.00円5日移動平均 44550.77円ボリンジャーバンド1σ 44400.00円一目均衡表・転換線 4