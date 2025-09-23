23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3148ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3198.72ポイントボリンジャーバンド3σ 3168.91ポイントボリンジャーバンド2σ 3163.17ポイント22日TOPIX現物終値 3148.00ポイント23日夜間取引終値 3139.09ポイントボリンジャーバンド1σ 3134.80ポイント5日移動平均 3134.