23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の763ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 806.04ポイントボリンジャーバンド3σ 795.16ポイントボリンジャーバンド2σ 784.28ポイントボリンジャーバンド1σ 776.50ポイント一目均衡表・基準線 774.98ポイント22日東証グロース市場250指数現物