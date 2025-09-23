安全ネットがあるからこそ、大谷翔平は圧倒的なフルスイングができるphoto Kyodo News前編：大谷翔平のフルスイングを可能にする現在のMLB球場環境人々の記憶に刻み込まれる大谷翔平のフルスイング。今シーズン、史上６人目の２年連続50本塁打という勲章をまた一つ手にしたが、それを実現可能としているのは、本人のみならず、観戦者を打球から守る球場の安全ネットがあるからこそである。ひと昔前まで、ネット裏の一部を除き、