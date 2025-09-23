南武線の北側が高架化！東京都は2025年9月19日、立川市・国立市で計画されているJR南武線の高架化について、環境影響評価書を提出したと発表しました。【一気に踏切除去！】これが「南武線」立川側の高架化区間です（地図／画像）今回の区間は約3.7kmを高架化し、踏切19か所を解消するものです。一部の踏切は2019年に国から「改良すべき踏切道」の「遮断交通量が多い踏切」に認定されていました。立川駅の南東で高架に移り、