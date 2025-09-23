元俳優で、現在は群馬県高崎市の人気ラーメン店「中華そば こましょう」店主の小松正一さんが20日に死去したことが22日までに分かった。61歳。同ラーメン店の公式Xなどで発表された。 【写真】在りし日の小松正一さん「北の国から」出演女優と笑顔のツーショット 公式Xは20日に「本日中華そばこましょう 店主 小松正一が旅立ってしまいました。突然過ぎて、どうご報告すれば良いのか分からずすみませ