2025年9月21日から同月30日まで「秋の全国交通安全運動」の実施期間です。日没が早まる秋は、夕暮れ時に歩行者の道路横断中の交通事故が多く発生するといわれています。夕方以降の時間帯の事故のリスクを減らすために、車を運転する際は速度を抑え、早めにライトを点灯するとともに、ハイビームを効果的に活用するよう、警察が呼び掛けています。ところで、夜間に車を運転する際、暗い道路を通るときでも室内灯（ルームランプ