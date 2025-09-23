急性虫垂炎で緊急入院していたロックバンド「DEEN」のボーカル・池森秀一（55）が22日、自身のインスタグラムを更新し、退院したことを報告した。池森の緊急入院については、19日に池森がプロデュースするそばブランド「池森そば」の公式Xなどで発表されていた。 【写真】退院した池森元気そうな表情にホッ 池森は「皆さん、ご心配をおかけしました。急性虫垂炎で入院していましたが、無事に退院することがで