近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。食事、栄養が偏らないように指導を受ける原因となる食物を除去した食生活は、患者さんだけでなく家族の負担にもなります。誤食の心配、献立の行き詰まり、