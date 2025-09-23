自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農林水産相、高市早苗元総務相、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長（写真：共同、左上から右下へ順に）石破茂首相（自民党総裁）の退陣表明を受けた自民党総裁選挙が9月22日に告示された。10月4日の投開票で新総裁が選出される。政策課題や連立相手をめぐる論戦が繰り広げられることになるが、衆参両院で少数与党に転落した中で、自民党の方針が実現する保証はな