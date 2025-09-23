カナダ・モントリオールのICAO本部＝2018年【モスクワ共同】ロイター通信は22日、カナダ・モントリオールで23日から開催される航空分野の国連専門機関「国際民間航空機関（ICAO）」の総会に合わせ、ロシアが航空分野の制裁緩和を求めていると報じた。ウクライナ侵攻によって受けた部品入手や上空通過に関する制裁の緩和を主張している。内部文書や関係筋の情報を基に伝えた。ロシアは2022年2月の侵攻開始後、米欧による制裁で