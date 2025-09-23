あなたは読めますか？よめそうで読めない、愛知県の難読地名「成岩」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【B】答えは、【B】の「ならわ」でした。愛知県半田市の成岩は、江戸時代から海運や醸造業で栄えた歴史ある地区です。ミツカングループ創業の地としても知られ、本社周辺には趣ある黒塀の蔵が並び、半田運河沿い趣深い景観を残しています。運河沿いにある「半六庭園」は、かつて豪商