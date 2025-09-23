¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°»³¹äµ×¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹õ¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¤é¡¢·Ê¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¹õ¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£·î2Æü¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î29Æü°ÊÍè247Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¡¢½éÅê¹Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤ÇÈ±¤ÏÃæÊ¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡Ö°ì