11年連れ添った仲間を失くした犬FRaU web 編集のスタッフから、飼い犬について、こんな相談を受けた。「3年ほど前に、実家で飼っていたキャバリアのロコ（メス14歳）が亡くなり、一緒に飼っていたトイプードルのチョコ（オス当時12歳）の行動に変化が見られました。ペットシートをぐちゃぐちゃに噛み切ったり、クンクンと啜り泣いてみたり。以前、2匹一緒に散歩させていた時は、チョコは飼い主の顔を見上げながら、ぽわぽわと歩く