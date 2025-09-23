突然ですが、「リモコン」が何の略か知っていますか?実は多くの人が間違っている…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「リモートコントロール」でした！正式名称は 、「リモートコントロール」。「リモートコントローラー」ともいいます。「リモート」は「遠くの・遠隔の」、「コントロール」は「制御・操作すること」という意味。昭和30年代に日本でテレビが普及しはじめた頃から「リモコン」という呼び方が一般化しまし