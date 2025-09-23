東武トップツアーズは、大阪・関西万博のパビリオン入場確約ツアーを販売している。10月12日出発のみ空席があり、1泊2日。入場は出発翌日かつ会期最終日の10月13日で、西ゲートから午前9時に入場できる。さらに、「PASONA NATUREVERSE」（来場記念品付）を午前10時半、「飯田グループ×大阪公立大学共同出展館」を午後2時に入場確約となっている。旅行代金は1名1室利用で、東京駅発が60,850円、新横浜駅発が60,250円。いずれもホテ