日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールト。リーグ開幕4連勝中だったが、21日にアウェイで行われたAZ戦は3-3の引き分けとなった。上田と渡辺はフル出場したが、相手DFが彼らに対して行った行為が現地で物議を醸している（AZの毎熊晟矢は欠場）。『ESPN』によれば、21歳のDFヴァウター・フースが、上田や渡辺をつねったり、叩いたり、挑発していたという。そうしたなか、かつてフェイエノールトで活躍