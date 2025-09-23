9月に入っても厳しい残暑が続き、10月も30℃を超える日があるだろうと予想されています。これは日本に限った現象ではなく、世界各地で熱波や猛暑日が観測されています。猛暑の夏と厳寒の冬が長期化し、春と秋が短くなり、2季化が進行しています。ファッション業界は、春夏と秋冬という従来の4シーズン展開から、夏物と冬物の2大区分へシフトしてきています。例えば、ユニクロの9月ヒット商品を見ると、春夏コレクションの商品が上