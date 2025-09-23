9月23日 秋分の日のきょう、日本列島は広く高気圧に覆われ、北日本から東日本は晴れ間が多く行楽日和となる見込みです。一方、西日本の太平洋側は湿った空気の影響で曇りがちで、局地的に雨や雷雨となるおそれがあります。沖縄や先島諸島では台風18号の影響が続き、雨や高波・強風に警戒が必要です。気温は全国的に平年並みかやや高めで、西日本や南西諸島では30℃前後と厳しい暑さのところもある一方、北海道や東北の内陸部では朝